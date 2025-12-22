Teško povrijeđena državljanka Njemačke nije životno ugrožena, rečeno je nezvanično “Vijestima”

Po nalogu tužilaštva vještaci će utvrditi uzrok proklizavanja korpe na žičari “Savin Kuk 2” i pod kojim okolnostima je došlo do nesreće u kojoj je poginuo njemački državljanin, tridesetčetvorogodišnji Sebastijan Hertner, i teško povrijeđena njegova supruga Hanah Espandschied (30), pišu Vijesti.

Nesreća na drugoj uspinjači žičare, koja je u vlasništvu Razvojne banke, dogodila se u subotu 20. decembra, oko 13.10 sati - korpa u kojoj je bilo dvoje turista sudarila sa drugom koja je bila prazna, Hertner je stradao prilikom ispadanja, a njegova supruga teško je povrijeđena. Prema saznanjima “Vijesti”, ona je van životne opasnosti.

Žičara na kojoj je poginuo njemački državljanin morala je biti zamijenjena još 2014. godine, ali nadležni u prethodnih 11 godina nijesu preduzeli nijednu konkretnu mjeru, kazao je juče građanski i ekoliški aktivista Aleksandar Dragićević.

“Svi direktori Skijaškog centra ‘Savin Kuk’, nadležni ministri, kao i vlasnici žičare, nekada Investiciono-razvojni fond, a danas Razvojna banka, nisu pokazali interesovanje niti preduzeli konkretne korake da se postojeća žičara zamijeni novom”, kazao je on, komentarišući nesreću na Žabljaku.

Iz Uprave policije listu je nezvanično rečeno da je njihovim kolegama u Odjeljenju bezbjednosti Žabljak u subotu, desetak minuta nakon 13 sati, prijavljeno da je došlo do defekta na korpi, te da su odmah izašli na mjesto nesreće.

“Na licu mjesta uviđaj je izvršio dežurni tužilac iz Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, uz asistenciju kriminalističke policije i kriminalističkih tehničara, kao i vještaka mašinske struke. Uzete su izjave od više osoba - očevidaca i zaposlenih na Skijalištu ‘Savin Kuk’. Po nalogu tužioca izvršena je odbukcija tijela stradalog”, rekao je jedan od sagovornika uključen u istragu.

Drugi izvor precizirao je da je zadatak vještaka da utvrde uzrok proklizavanja korpe, ispravnost mehanizma žičare, sajli, ali i da li je, kada i kako rađen remont.

“Djelovi žičare, odnosno njenog mehanizma, već su izuzeti radi vještačenja”, objasnio je sagovornik.

Iz Uprave policije zvanično su se sinoć oglasili, navodeći da su u, do sada preduzetim izviđajnim mjerama i radnjama, kojima rukovodi državni tužilac, prikupili obavještenja od više lica:

“Odgovornih i zaposlenih u Ski centru ‘Savin kuk’, izuzeli potrebnu dokumentaciju, a naložena su i odgovarajuća vještačenja”.

Građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević kazao je juče “Vijestima” da je ljudski život izgubljen zbog dugogodišnjeg nečinjenja nadležnih.

“U oktobru 2014. godine Vlada Crne Gore objavila je informaciju o stanju skijališta u Crnoj Gori, u kojoj se, između ostalog, navodi da je za potrebe Vlade angažovana slovenačka kompanija ‘ProAlpina’, specijalizovana za skijališta. Ta kompanija je jasno ukazala da bilo kakva rekonstrukcija, revitalizacija ili dalje korišćenje postojeće žičare ‘Savin Kuk 2’ nije moguća, te da se ona mora u potpunosti zamijeniti novom ili polovnom žičarom koja je usklađena sa evropskim standardima bezbjednosti. Uprkos tom jasnom upozorenju, u prethodnih 11 godina ništa nije učinjeno. Svi direktori Skijaškog centra ‘Savin Kuk’, nadležni ministri, kao i vlasnici žičare, nekada Investiciono-razvojni fond, a danas Razvojna banka - nisu pokazali interesovanje niti preduzeli konkretne korake da se postojeća žičara zamijeni novom”, rekao je Dragićević, javljaju Vijesti.

On je podsetio da je UNESCO još 2019. godine dao negativno mišljenje na planiranu izgradnju nove žičare “Panalj”, iako je ona već bila unaprijed naručena i za nju izdvojeno više od devet miliona eura.

“Ta žičara se danas nalazi na više nepoznatih lokacija širom Crne Gore, iako je bila namijenjena za Durmitor. UNESCO je tada jasno poručio da bi svaka nova dogradnja ili izgradnja dodatnih ski-liftova ugrozila status zaštićene baštine, ali je istovremeno naglasio da je dozvoljena potpuna rekonstrukcija postojeće žičare ‘Savin kuk’ u istim gabaritima. Ni to, međutim, nikada nije realizovano. Smatram, i to sam zajedno sa kolegama godinama unazad javno upozoravao - da je nedostatak ulaganja isključivo posljedica namjere da se žičara, zajedno sa cijelim turističkim kompleksom, privatizuje, kako bi se određena lica bliska vlastima uvela u posao, uz planove za izgradnju hotela i stanova za tržište u podnožju Savinog luka, što trenutno važeća planska dokumentacija ne dozvoljava. Zbog ovakvog nečinjenja danas imamo izgubljen jedan ljudski život, stradao je njemački državljanin. Sreća u ovoj tragediji je samo u tome što se nesreća nije dogodila u srcu zimske turističke sezone, kada je žičara puna, jer bi posljedice mogle biti katastrofalne i mjerene desetinama ljudskih života, naročito tokom novogodišnjih praznika”, istakao je on.

Dragićević je naglasio da je za Crnu Goru posebno poražavjuće to što se ni nakon 24 sata od nesreće, niko iz Vlade nije oglasio.

“Posebno je ponižavajuće za Crnu Goru, Žabljak kao zimsku turističku destinaciju i za međunarodni ugled države to što se ni 24 sata nakon nesreće niko iz Vlade nije oglasio, iako postoji više resorno nadležnih ministara. Nije se oglasio ni vlasnik objekta - Razvojna banka, nijedna ostavka nije ponuđena, a iz Vlade nije upućeno ni zvanično saučešće, niti prema porodici stradalog, niti prema Ambasadi Savezne Republike Njemačke”, kazao je on.

Ozbiljne posljedice po turizam

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić kazao je juče da ne postoje okolnosti kojima je moguće opravdati gubitak ljudskog života, dodajući da je sigurnost gostiju temelj povjerenja koje grade godinama, i "koje je ozbiljno poljuljano ovom tragedijom".

"Realno je očekivati da će veliki broj posjetilaca izbjegavati korišćenje žičare, što direktno ugrožava zimsku turističku sezonu i egzistenciju mnogih porodica koje od nje zavise. Zato insistiramo na potpunoj i transparentnoj istrazi, utvrđivanju odgovornosti i hitnim mjerama koje će garantovati maksimalnu bezbjednost u buducnosti. Bez jasnih odgovora i konkretnih poteza, posljedice po turizam i ekonomiju Žabljaka mogu biti dugoročne i veoma ozbiljne", kazao je Žugić.

Iz Turističkog centra (TC) "Durmitor" saopštili su da su duboko potreseni tragičnim događajem na skijalištu "Savin kuk", u kojem je život izgubio državljanin Njemačke:

"U ovim teškim trenucima, želimo da uputimo najiskrenije saučešće porodici nastradalog. Turistički centar Durmitor u potpunosti sarađuje sa Upravom policije i nadležnim tužilaštvom, kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog nesrećnog slučaja. Naglašavamo da žičara na kojoj se dogodila nesreća posjeduje svu neophodnu tehničku i zakonsku dokumentaciju za rad. Prije početka zimske sezone odrađene su sve redovne kontrole i pregledi, u skladu sa važećim propisima i standardima bezbjednosti", ističe se u saopštenju, prenose Vijesti.

I oni i Žugić zahvalili su se spasiocima.

"Pozivam nadležne organe da temeljno istraže uzroke nesreće i utvrde punu odgovornost, kako bi se spriječile slične tragedije u budućnosti", saopštio je juče predsjednik Skupštine opštine (SO) Žabljak Ivan Popović.

Uz izraze saučešća zbog smrti njemačkog državljanina, on je napisao da "ova tragična nesreća na žičari, koja je godinama bila predmet zabrinutosti zbog nedovoljnih ulaganja u održavanje i modernizaciju infrastrukture, podsjeća nas na dugogodišnje propuste u investiranju u ključne objekte našeg turističkog potencijala".

On je kazao da "u ovim trenucima duboke tuge, ne smijemo dozvoliti politizaciju tragedije, posebno ne od strane onih koji su bili dio prethodnog sistema i direktno odgovorni za decenije zanemarivanja i nedovoljnih ulaganja koji su doveli do ovakvog stanja infrastrukture".

Pozvao je nadležne da "temeljno istraže uzroke nesreće i utvrde punu odgovornost, kako bi se spriječile slične tragedije u budućnosti".

Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović saopštila je da će u ponedjeljak 22. decembra zvanično predati inicijativu Odboru za antikorupciju za kontrolno saslušanje ministarke javnih radova Majde Adžović i predstavnika Razvojne banke.

"Ova tragedija ne smije biti svedena na puki 'nesrećan slučaj', jer gubitak ljudskog života nikada ne smije biti prihvaćen kao posljedica slučajnosti kada je jasno da je u pitanju rezultat višegodišnjeg neulaganja, nemara i potpunog odsustva odgovornosti institucija...", istakla je Pejović u saopštenju, javljaju Vijesti.

Ona je dodala da su Savin kuk i šire područje Durmitora godinama bez adekvatne infrastrukture, jasne signalizacije, bezbjednosnih standarda i stalnog nadzora, uprkos brojnim upozorenjima stručne i šire javnosti.