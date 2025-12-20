Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, nakon čega je donesena odluka da se žičara ponovo pokrene.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Drama na žičari na Savinom kuku završena je nakon 17 časova, kada je spašeno troje stranih državljana koji su više sati proveli zarobljeni u korpama na strmom dijelu skijališta na Durmitoru.

Oni su ostali zaglavljeni nakon što je žičara broj 2 isključena zbog kvara i nesreće u kojoj je stradao njemački državljanin, dok je njegova supruga tom prilikom povrijeđena, prenose Vijesti.

Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, nakon čega je donesena odluka da se žičara ponovo pokrene.

Teška nezgoda dogodila se nešto poslije 13 časova, kada je, prema prvim informacijama, najvjerovatnije usljed tehničkog kvara došlo do ispadanja jednog turiste.