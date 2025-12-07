Najmanje deset osoba poginulo, devet povrijeđeno kada je automobil uletio u božićnu proslavu na Gvadalupu, vozač ostao na licu mjesta, istraga u toku.

Najmanje deset osoba poginulo je, a devet povrijeđeno nakon što je automobil u petak uletio u grupu okupljenu na božićnoj proslavi na Gvadalupu, francuskoj prekomorskoj teritoriji.

Tragedija se dogodila dok su trajale posljednje pripreme za svečanost, a među povrijeđenima troje je u kritičnom stanju, piše DD News.

Nesreća se dogodila na trgu Schoelcher, ispred gradske skupštine i crkve. Vlasti su odmah pokrenule istragu, ali tačan uzrok tragedije još nije utvrđen. Prema izjavama svjedoka koje je prenijela lokalna Radio Caraibes Internationale (RCI), sumnja se da je vozaču pozlilo za volanom, ali službene potvrde te informacije još nema. Vozač je nakon nesreće ostao na licu mjesta.

Na mjesto događaja brzo su stigle brojne ekipe vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Gradonačelnik je aktivirao krizni štab kako bi pružio pomoć stradalima i njihovim porodicama u, kako su vlasti opisale, "užasnoj tragediji".