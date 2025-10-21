Majka bebe, koja je pronađena u Novom Sadu trenutno je na liječenju u Kliničkom centru Vojvodine. Ona je pod nadzorom policije, a stručni tim utvrđuje da li je bila svjesna ili ne, kada je počinila ovo djelo.

Majka bebe čije tijelo je pronađeno u Novom Sadu na liječenju je u Kliničkom centru Vojvodine pod prismotrom policije. Prema preliminarnim rezultatima forenzike beba je živa rođena. Advokat Bojan Ječmenica govorio je iz stučnog ugla o kakvom krivičnom djelu je riječ.

"Prema članu 116 krivičnog zakonika Republike Srbije predviđeno je krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju, zakonska definicija tog djela glasi da ukoliko majka svoje dijete liši života pri porođaju ili neposredno nakon porođaja, dok kod nje traje poremećaj nastao upravo zbog samog porođaja, kazniće se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ono što je neophodno znati jeste da zakonodavac krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju predviđa kao jedan od privilegovanih oblika ubistva zbog karakteristika koje takvo krivično djelo samo sa sobom nosi. Jedini isključivi izvršilac ovog krivičnog djela može biti majka. Krivično djelo može biti izvršeno u veoma kratkom vremenskom periodu i to u toku samog porođaja i neposredno nakon porođaja. Kod učinioca ovog krivičnog djela, odnosno kod majke mora postojati posebno psihofizičko stanje, odnosno poremećaj koji je upravo izazvan samim porođajem", objašnjava Ječmenica.

Psihičkim vještačenjem se utvrđuje da li je majka bila svjesna svojih postupaka ili je bila neuračunljiv

"Sama depresija može da počne već i u toku trudnoće da se razvija, naravno imamo i depresiju koja se razvija posle porođaja, odnosno postporođajna depresija, pri tom mogu da postoje i drugi uzroci kao što su na primjer, da li je i u porodici bilo ranije da je neko imao da problema sa mentalnim zdravljem", rekla je Dragan Ivanović, psiholog.

Prema riječima psihologa čedomorstva su izuzetno rijetka u praksi, a koji su uzroci u ovom slučaju utvrdiće vještačenje psihijatra.