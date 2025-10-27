Majka koja se porodila u ulazu zgrade u Novom Sadu, prebačena je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu iz Kliničkog centra Vojvodine.

Izvor: MONDO/Milutin /Yumama

K. M. (39), majka bebe koja je 20.oktobra pronađena mrtva u Novom Sadu, prebačena je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu iz Kliničkog centra Vojvodine.

Kako se saznaje od izvora bliskog istrazi, Viši sud u Novom Sadu joj je na predlog tužilaštva odredio pritvor koji po tom rješenju može trajati najduže 30 dana, međutim, ljekari su mišljenja da ona trenutno ne može da da iskaz u tom postupku.

Da podsjetimo, beba koja je pronađena mrtva u Novom Sadu rođena je živa, a prvi rezultati obdukcije ukazuju da je preminula od hipotermije ili udarca u glavu, najvjerovatnije prilikom pada na tlo kada je beba bačena.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja krivično djelo teško ubistvo djeteta za koje je zaprijećena kazna doživotni zatvor bez uslovnog otpusta.

Nju su u ulazu u zgradu zatekli stanari zgrade i odmah su pozvali policiju. Na licu mjesta, na mjestu gdje je pronađena beba, vidljivi su tragovi krvi.

(Blic/MONDO)