Majka novorođenčeta koje je pronađeno mrtvo dovezena je u Klinički centar Vojvodine nakon porođaja van porodilišta.

Novorođenče koje je pronađeno bez znakova života na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, umrlo je usled hipotermije. To je pokazala obdukcija, a više informacija, kao i nova saznanja o ovom slučaju, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" iznijela je reporterka Staša Keneški.

"Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je novorođenče rođeno živo, ali s obzirom na to da je ostavljeno na travi, umrlo je zbog hladnoće. Sumnja se da se majka porodila negdje oko dva sata iza ponoći, a beba je pronađena tek oko sedam ujutru kada je hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt", saopštila je Keneški.

Podsjetimo, majka novorođenčeta koje je pronađeno mrtvo dovezena je u Klinički centar Vojvodine nakon porođaja van porodilišta. U UKCV-u naveli su da je pacijentkinja stabilnog stanja, ali će ostati pod nadzorom ljekara dok ne bude spremna za saslušanje.

