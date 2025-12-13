Tijelo žene pronađeno je zakopano u selu Negotino, a supruga ubice otkrila je detalje stravičnog zločina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brutalno ubistvo H. A. (53) iz Ravena u Gostivaru, čije je tijelo pronađeno zakopano u ataru sela Negotino, šokiralo je javnost u Sjevernoj Makedoniji, ali i cijelom regionu.

Policija je uhapsila osumnjičenog S. M. (53) iz Negotina za ubistvo žene, dok je takođe privedena i njegova supruga G. V. (48). Ona je u policiji priznala da je njen suprug pištoljem ubio žrtvu, a onda je pokazala mjesto gdje je zakopana.

Prema pisanju makedonskih medija, žrtva je udovica, a osumnjičeni je neko vrijeme živio u inostranstvu, gdje je navodno počinio nekoliko zločina. U zemlju se vratio prije nekoliko godina, a žrtvu je navodno poznavao. Za sada nije poznato u kakvim su odnosima bili.

Nestanak H. A. prijavio je njen sin 9. decembra, koji je na nadzornim kamerama vidio majku kako ulazi u automobil. Na snimcima bezbjednosnih kamera je takođe vidio kako S. M. ulazi u kuću, pretražuje i uzima novac iz njegove sobe.

"Naime, dana 09.12.2025. godine, J.M. (34) iz Gostivarskog kraja prijavio je da je njegova majka H.A. (53) iz sela Raven, Gostivarski kraj, napustila kuću, a kasnije je na snimcima bezbjednosnih kamera primijetio da je 07.12.2025. godine ušla u putničko vozilo marke Fijat, nakon čega nije bila dostupna telefonom. Takođe je prijavio da je na snimcima bezbjednosnih kamera primijetio da je u noći između 06.12. i 07.12.2025. godine S.M. ušao i pretresao njegovu kuću i da je iz njegove sobe odnijet novac. Dana 11.12.2025. godine u 02:15 časova, S.M. je lišen slobode zbog sumnje da je primorao H.A. da sa njim napusti kuću", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nakon preduzetih mjera u vezi sa slučajem, nakon izvršenih provjera video snimaka, utvrđeno je da je optuženi dao lažnu izjavu u policijskoj stanici. Istovremeno, iz primljene liste poziva, utvrđeno je da je H.A. posljednji kontakt sa njim imala 07.12.2025.

On je uhapšen u četvrtak zbog sumnje da je žrtvu natjerao da napusti kuću sa njim, a onda ju je ubio i zakopao. Nakon pretresa kuće osumnjičenog, uhapšena je i njegova žena.

"Kasnije je, po sudskom nalogu, izvršen pretres u kući S. M., nakon čega je i njegova supruga G. V. (48) uhapšena. U zvaničnom razgovoru u policijskoj stanici, G. V. je priznala da je njen suprug S. M. ubio H. A. pištoljem, i naznačila mjesto gdje je sahranjena. Nakon toga, policajci iz Odjeljenja za spoljne krivične poslove u Gostivaru, u prisustvu javnog tužioca, izvršili su uviđaj mjesta u blizini sela Negotino gdje je pronađeno tijelo H. A.", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Na licu mjesta u ataru sela Negotino, gdje je pronađeno tijelo H. A., izvršen je uviđaj, a po nalogu javnog tužioca, tijelo je poslato na obdukciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je snimak sa mjesta zločina, na kojem se vide forenzički stručnjaci u skafanderskim odijelima i policijski timovi.