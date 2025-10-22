Damir Keleminčić osuđen je na 35 godina zatvora zbog ubistva komšinice 2011. godine. On je 11 godina čuvao tijelo u bunaru, a uhvaćen je uz pomoć Gugl mape.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Okružni sud u Zagrebu nepravosnažno je osudio Damira Keleminčića (67) na 35 godina zatvora zbog teškog ubistva komšinice Slavojke Senišin (76) počinjenog 2011. godine.

Presudu je objavila sudija Željka Skomeršić, nakon što je petočlano sudsko vijeće odbilo sve nove dokazne predloge odbrane i zaključilo da je postupak završen. Keleminčić, koji je prije mjesec dana privremeno bio na slobodi zbog isteka maksimalnog istražnog pritvora, iz sudnice je izveden sa lisicama na rukama i vraćen u zatvor u Remetincu.

Sud mu je, pored kazne zatvora, oduzeo i imovinsku korist: stan u Dinarskoj ulici, za koji je, prema presudi, ubio komšinicu. Naloženo mu je da u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude preda stan Republici Hrvatskoj. Takođe, mora da plati više od 10.000 eura sudskih troškova.

Ubistvo iz pohlepe

Sud je zaključio da je Keleminčić zadavio Slavojku Senišin žicom u jesen 2011. godine, zatim tijelo umotao u tepihe, oblijepio ljepljivom trakom, savio u položaj fetusa i bacio u bunar na svom imanju u mjestu Prečno. Bunar je potom zatrpao građevinskim otpadom i zasadio cvijeće kako bi prikrio tragove, prenosi Jutarnji. Pet godina kasnije pokušao je da prisvoji njen stan falsifikovanim kupoprodajnim ugovorom.

"Optuženi nije krio da je imao ambiciju da stekne komšijinu imovinu. Nivo njegove krivice i način na koji je izvršio krivično djelo pokazuju brutalnost, hladnokrvnost i dugoročno planiranje", rekla je sudija Skomeršić, ističući da je Keleminčić godinama organizovao okupljanja na imanju ispod kog je bilo zakopano tijelo žrtve.

Presudom su potvrđeni nalazi šest vještačenja i izjave 50 svedoka, kao i snimci telefonskih razgovora u kojima je Keleminčić najavljivao ocu i sinu da će policija "naći Slavojku". Upravo ti razgovori, koje je policija prisluškivala neposredno prije njegovog hapšenja 2022. godine, bili su ključni za dokazivanje njegove krivice.

U tim razgovorima, Keleminčić priznaje da je "sklonio" komšinicu i tvrdi da ju je ubio "u samoodbrani". Dok je policija kopala po njegovom dvorištu, on je sa ocem razgovarao o hrani i neplaćenim računima, a sina je uvjeravao da "nema razloga za paniku i da će sve biti u redu".

Pronađen uz pomoć Gugl mapa

Sudija je zločin opisala kao "do detalja isplaniran, motivisan pohlepom". Kao olakšavajuće okolnosti uzete su u obzir činjenice da Keleminčić ranije nije bio osuđivan i da ima zdravstvenih problema, ali to nije umanjilo težinu kazne.

"Žrtva je ubijena s leđa, brutalno i surovo, samo da bi optuženi došao do njene imovine. Nakon toga je godinama živio na mjestu gdje je zakopao tijelo, potpuno svjestan šta se tamo nalazi", navela je sudija.

Tijelo ubijene žene pronađeno je tek 2022. godine, kada je policija, uz pomoć bagera, otvorila bunar na Keleminčićevom imanju. Sam Keleminčić je tada u telefonskom razgovoru ocu rekao: "Vjerovatno će naći Slavojku. Bila je to samoodbrana".

Današnja presuda je nepravosnažna, a odbrana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.