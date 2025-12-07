Jeziva tragedija u Čačku desila se prije najmanje sedam dana, slučaj je prijavio rođak.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Ilustrcija

Dan nakon što je otkriven zločin u Čačku, u Ulici Ratka Mitrovića, javnost je i dalje u šoku. Vladimir Č. (47) nožem je usmrtio svoje roditelje, majku Milu Č. (72) i oca Neđu Č. (72), a potom je sebi oduzeo život.

Rođak otkrio jezivi zločin

Kako mediji saznaju iz istrage, masakr u porodičnoj kući odigrao se prije najmanje sedam dana, a slučaj je policiji prijavio rođak.

"Prema njegovim tvrdnjama, on je iz Bosne supružnike danima uporno zvao na mobilni telefon, ali mu se niko nije javljao. Kaže da kontakt s njima nije imao najmanje sedam dana, a kada su se njihovi mobilni telefoni ispraznili, on se iz Goražda gdje živi zaputio u Čačak da provjeri o čemu se radi", priča izvor iz istrage, dodajući da je isti rođak slučaj juče i prijavio policiji.

"Prijava je stigla oko 9.45 časova i na licu mjesta smo zatekli stravičan prizor. U jednoj prostoriji bilo je tijelo žene, a u drugoj tijela dvojice muškaraca", navodi izvor blizak istrazi.

Kako nezvanično saznaju mediji, supružnici su usmrćeni nožem, što je potvrdila i obdukcija.

Prerezao vene pa stavio ruku u šerpu

"Oba supružnika usmrćena su tako što im je prerezan vrat, na gotovo identičan način. Tijelo muškarca, za koga se sumnja da je izvršio ovo krivično djelo, zatečeno je u fotelji, u sjedećem položaju. On je sebi prerezao vene na lijevoj ruci, a ruku je spustio u posudu, šerpu, vjerovatno da krv ne bi uprljala prostoriju. Na sebi je imao i nekoliko ubodnih rana nožem u predjelu stomaka i grudi, ali te rane su bile plitke i nisu bile fatalne", kaže drugi izvor.

Kako navodi, tragedija se dogodila u pomoćnom objektu iza kuće, odnosno u ljetnjoj kuhinji. Taj prostor se nije grijao, pa se neprijatan miris nije osjetio, iako su tijela tri člana porodice tu ležala najmanje sedam do osam dana.

Rođaci iz Goražda kažu da im nije poznato da se Vladimir Č. liječio od bilo kakve bolesti, niti da je imao psihičke probleme. Zvaničnih izjava o ovom slučaju prethodnih dana nije bilo, a izvjesno je da će motiv za ovaj zločin Vladimir Č. odnijeti sa sobom.