Policija pronašla nož pored tijela sina u kući u Čačku.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

U naselju Pridvorica u Čačku rano jutros pronađena su tri tijela (sina, majke i oca), sumnja se na ubistvo i samoubistvo prema nezvaničnim informacijama, a prema informacijama "Telegrafa", sva tri tijela poslata su na obdukciju. Tijela su pronađena rano jutros sa jezivim ranama i nije poznat tačan uzrok smrti zasad.

Prema nezvaničnim informacijama ovog portala, otac i majka imali su posjekotine po vratu, dok je sin imao ubodne rane u predjelu grudi. Prvobitno se mislilo da je u pitanju trostruko ubistvo, a dokazi zasad upućuju na to da je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo.

Prema takođe nezvaničnim informacijama ovog portala, policija je pronašla nož blizu tijela sina. U ovom trenutku nema informacija da je bilo još osoba u kući.

Stanari ulice u kojoj se zločin dogodio su u strahu. Mnogi su mislili da se dogodila nesreća kada su vidjeli policiju.

"Znamo ih iz viđenja, bračni par tačnije, sina nijesmo viđali. Oni su bili fini, ali povučeni ljudi.

Njega smo viđali kad je išao da baca đubre. Nikad ništa nismo loše čuli iz te kuće, uvijek mirno, tiho...

Znamo ih svi, ali niko sa njima nije pio kafu. Zaista ne znamo šta se dogodilo.

Svi smo u šoku. Prosto nikom nije jasno šta se dogodilo. Neki od nas čak nikad nijesmo ni vidjeli njihovog sina", kažu komšije.

Forenzičari su nekoliko sati pretraživali kuću koja je lijepo sređena, dvorište je redovno održavano. Sva tri tijela poslata su na obdukciju.