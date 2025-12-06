Sumnja se da se ubistvo u Čačku dogodilo prije nekoliko dana, iako su danas pronađena tijela starijeg bračnog para.

Izvor: Kurir

Iako su tri tijela pronađena danas u porodičnoj kući u Čačku, prema nezvaničnim saznanjima domaćih medija, dvostruko ubistvo i, kako se sumnja, samoubistvo se nije dogodilo danas, već nekoliko dana ranije, ali još uvijek nema informacija o tačnom datumu.

Kako su mediji ranije pisali, sumnja se da je V. Č. (47) nožem prerezao vrat majci M. Č. (72) i ocu N. Č. (79), a zatim, kako se sumnja, sebi nanio teške povrede u predjelu grudnog koša i vena, od kojih je preminuo na licu mjesta.

Javnost i policija su je ovaj jeziv slučaj saznali tek danas, ali, kako tvrdi izvor "Blica", ubistva i samoubistvo se nisu dogodili danas.

Međutim, još nije poznato kada se tačno zločin dogodio, kao ni ko je pozvao policiju.

Prije 26 godina se doselili u ukletu kuću

Komšije su i dalje u šoku zbog ovog jezivog zločina, a ne prestaju da se nižu neobična saznanja o ovoj porodici koja se prije 26 godina doselila u ovu kuću iz Bosne i Hercegovine. Kako smo pisali, u toj kući prethodno je živjela četvoročlana porodica - otac, majka i dvije ćerke.

U vrijeme bombardovanja, kuća je oštećena, a vlasnik te kuće izvršio je samoubistvo vješanjem u dnevnoj sobi. Prema tvrdnjama komšija, majka je tada prodala kuću danas ubijenim supružnicima.