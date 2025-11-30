Jedna osoba je poginula, a pet povrijeđeno u sudaru tri vozila kod Beške na starom putu Beograd–Novi Sad, povrijeđeni su prevezeni u Klinički centar Vojvodine.

Izvor: MUP

Jedna osoba je poginula, dok je pet povrijeđenih u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras posle 18 časova na starom putu Beograd - Novi Sad, kod Beške, saznaju mediji.

Sudarila su se 3 putnička vozila, a na lice mjesta izašlo je više vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada, ljekarska ekipa iz Novog Sada zbrinula je jedno teško povrijeđeno lice.

Kako mediji saznaju, vatrogasci sijeku vozila da dođu do povrijeđenih lica.

Kako je naveo Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mjesta.

Zbrinut je muškarac (44) koji je sa teškim politraumatskim povredama prevezen na odeljenje reanimacije Kliničkog centra Vojvodine.