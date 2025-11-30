Žena je ispala iz vozila tokom udesa pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

U Beogradu kada je noćas došlo do teške saobraćajne nesreće na dionici auto-puta Miloš Veliki povrijeđena je mlada žena od oko 25 godina. Prema prvim informacijama, žena je ispala iz vozila tokom udesa pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i teško povrijeđenu devojku prevezle u Urgentni centar, gde je primljena bez svijesti. Imala je vidljive hematome na koljenima, kao i krvarenje u predjelu glave, zbog čega je hitno zbrinuta. Za sada nije poznat stepen povreda niti da li je životno ugrožena.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, oko jedan sat posle ponoći, na auto-putu "Miloš Veliki", u smjeru ka Čačku, na dijelu mosta na Savi, na teritoriji opštine Surčin-Obrenovac, stradala je šestomjesečna beba i muškarac, a žena je povrijeđena. Do udesa je došlo u sudaru putničkog vozila i autobusa.