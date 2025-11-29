Nakon događaja, vozač je lišen slobode zbog osnovane sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć oko 21:30 sati dogodila na dijelu autoputa "Princeza Ksenija" u mjestu Mateševo, teške tjelesne povrede zadobio je M. L. (32) iz Podgorice, dok je njegova saputnica J. R. takođe povrijeđena, saopštila je rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, Maja Šćepanović.

U nezgodi je učestvovalo i drugo vozilo, Audi, kojim je upravljao N. Š. (37). Nakon događaja, vozač je lišen slobode zbog osnovane sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

„Na osnovu dokaza i podataka prikupljenih tokom uviđaja, dat je nalog da se vozač N. Š. liši slobode. Izviđaj je u toku“, rekla je Šćepanović, prenosi portal Vijesti.

Izvori navode da se istraga nastavlja, a sve okolnosti nezgode biće utvrđene u narednim danima.