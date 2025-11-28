Na izlazu iz Kragujevca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice stradalo, a drugo teško povrijeđeno, spasilačke ekipe izvukle ih iz vozila.

Izvor: Rina

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na izlazu iz Kragujevca smrtno je stradalo jedno lice.

Zbog težine situacije na teren su odmah upućeni pripadnici Vatrogasno–spasilačke čete Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, prenosi Rina.

"U akciji je učestvovalo 9 vatrogasaca spasilaca sa 4 vatrogasna vozila. Oni su koordinisanom akcijom izukli putnike iz vozila. Jedno lice je stradalo, a drugo teško povrijeđeno", potvrđeno je za Rinu sa lica mjesta.

Do nesreće je došlo na magistralnom putu Kragujevac - Batočina, kada su se direktno sudarila dva vozila.

Od siline udara oba vozila su sletjela sa kolovoza.