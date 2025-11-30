Otac i beba poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Boljevcima kada je automobil udario u autobus, a jedna osoba je teško povrijeđena, tužilaštvo pokrenulo istragu.

Izvor: Facebook printscreen

Dvije osobe, otac i njegovo dijete, poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 1 sat na državnom putu u naselju Boljevci, na teritoriji opštine Surčin (auto-put "Miloš Veliki"), nakon čega se oglasilo Treće osnovno javno tužilaštvo.

Živote su izgubili Sreten J. (26), vozač putničkog vozila marke "Audi A6", i i beba V.J., stara svega 14 mjeseci , koja je bila putnik u istom automobilu.

Prema informacijama iz Tužilaštva, nezgoda se dogodila kada je "Audi A6", kojim je upravljao Sreten J., prednjim dijelom udario u zadnji dio autobusa marke "Mercedes". Autobusom je upravljao vozač S.B.N.Y.V.V. (30), koji je, prema nezvaničnim saznanjima, iz Šri Lanke.

"Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do saobraćajne nezgode i smrti dva lica - vozača putničkog vozila marke “Audi A6”, S.J. (27) i putnika iz vozila V.J. došlo je kada je vozač navedenog automobila prednjim dijelom udario u zadnji dio autobusa marke “Mercedes” kojim je upravljao vozač S.B.N.Y.V.V. (30), a koji se kretao u istom pravcu i smjeru, neposredno ispred automobila, nakon čega je automobil udario lijevim bočnim dijelom u metalnu zaštitnu ogradu. U predmetnoj nezgodi teške tjelesne povrede opasne po život zadobila je putnik iz automobila D.V. (23)", navode u saopštenju.

Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, nakon čega je ovlašćenim službenim licima dao nalog da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Takođe i da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila i autobusa, mjesto događaja fotografiše, izradi skica lica mjesta i situacioni plan, da se izuzmu eventualno sačinjeni video snimci sa nadzornih kamera u autobusu kao i podaci sa tahografa, te da se preminula lica prevezu na Institut za sudsku medicinu radi vršenja obdukcije.

Nakon što postupe po svim nalozima, policijski službenici će sačiniti izvještaj i dostavi ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, a javni tužilac će donijeti odluku u skladu sa zakonom.