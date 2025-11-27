Satelitski snimci otkrili kako su stradali Ana Radović i njen prijatelj Aleksandar M. u nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega.

Prema saznanjima "Informera", satelitski snimci otkrili su kako se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli studentkinja Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar M (37). Prema prvim informacijama, uzrok je neprilagođena brzina kretanja "audija sq" kojim je upravljao Aleksandar M.

Njihova tijela, kao i automobil, pronađeni su tri dana nakon nesreće, u prijepodnevnim časovima u srijedu 26. novembra, u betonskom ispustu kraj puta. Oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, a izvor "Informera" otkriva šta se desilo u fatalnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 23. novembra na magistralnom putu Čačak - Požega.

"Uviđajem je utvrđeno da je njihov automobil u šanac dospio tako što je vozač, najvjerovatnije 'ispravio' krivinu. Nastavivši pravo, umjesto da iz pravca Požege ka Čačku, savije ulijevo, prošao je 'nažilet' između čelične ograde i obale brda i direktno se zakucao u betonsku ploču, nakon čega je automobil bočno upao u betonsku rupu i tu ostao zaglavljen. Kada su vratili satelitske snimke kretanja tog automobila, jasno se vidi da 'audi' čeličnu ogradu nije ni dotakao, a ograda je već bila oštećena u nekom od ranijih udesa", kaže izvor pomenutog lista.

Da podsjetimo, Ana je u nedjelju 23. novembra krenula za Beograd sa Zlatibora zbog fakultetskih obaveza. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a u srijedu 26. novembra su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.