U protekla 24 sata na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla preminule su dvije korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.
Trenutno su dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti.
U galeriji pogledajte fotografije sa lica mesta:
Broj žrtava požara porastao na 17: Preminule još dvije osobe iz Doma penzionera u Tuzli
Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17.
Otkriven uzrok požara u Domu penzionera u Tuzli
Podsjetimo, Tužilaštvo Tuzlanskog okruga objavilo je preliminarni nalaz vještaka koji pokazuje da je požar u Domu penzionera, u kojem je stradalo 15 osoba, izazvan kratkim spojem na kablu radio-prijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između dušeka, zida i metalnog dijela kreveta.
(Avaz/MONDO)