U požaru u Domu penzionera stradalo je 15 osoba, sada je objavljen nalaz vještaka u kome je povrijđeno kako je došlo do nesreće.

Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije

Tužilaštvo Tuzlanskog okruga objavilo je preliminarni nalaz vještaka koji pokazuje da je požar u Domu penzionera, u kojem je stradalo 15 osoba, izazvan kratkim spojem na kablu radio-prijemnika, koji je bio mehanički i termički opterećen jer je bio stisnut između dušeka, zida i metalnog dijela kreveta.

Od posledica požara u Domu penzionera smrtno je stradalo 15 osoba, a povrijeđeno je više od 30 ljudi. Obdukcije su pokazale da su svi preminuli usled gušenja, a da je jedno tijelo bilo zahvaćeno vatrom. Obdukcije tijela dvije žene koje su preminule sinoć biće urađene u skorije vrijeme.

Vještaci utvrdili uzrok požara

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog okruga sprovodi istragu o ovom požaru, a vještaci elektrotehničke struke i protivpožarne zaštite dostavili su nalaze i mišljenja o uzrocima požara. U nalazu i mišljenju vještaka elektrotehničke struke naveden je uzrok požara.

"Nastao je kao posledica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radio-prijemnika, koji je u vrijeme nastanka požara bio priključen u utičnicu, stisnut između dušeka na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma penzionera Tuzla. Osnovni uzrok je najprije mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla", navodi se u saopštenju Tužilaštva TK.

Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara predstavljaju početni dio istražnih radnji koje se sprovode i koje će biti preduzete u daljem radu kako bi se utvrdila odgovornost i propusti, sa ciljem prikupljanja činjenica o tome da li su posledice mogle biti izbjegnute ili umanjene.

Tužilaštvo TK formiralo je istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražitelja SKP MUP-a TK. Tim već sprovodi istražne radnje i prikupljaju se dokazi u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

"Istraga će biti obimna i detaljna. Proveriće se sve okolnosti nastanka požara, odnosno cjelokupna uzročno–posledična veza, odgovornost i propusti u radu, kao i sve činjenice u vezi s preduzetim ili nepreduzetim mjerama bezbjednosti i protivpožarne zaštite u objektu", rekli su iz Tužilaštva TK.

Utvrđuje se krivična odgovornost

Istraga je usmjerena na utvrđivanje krivične odgovornosti, odnosno elemenata za postojanje osnovane sumnje da su službena ili odgovorna lica (ili neka druga lica) počinila krivična djela. Istraga je na početku utemeljena i vezuje se za krivična djela teška djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanja opšte opasnosti, sa posledicom smrti više osoba, kao i za krivično djelo nesavjestan rad u službi.

Tokom istrage tužioci će izdavati naloge i naredbe za sve istražne radnje za koje se ukaže potreba u procesu prikupljanja dokaza, prenosi Klix. Takođe, radiće se obimna i detaljna vještačenja na kojima će raditi tim stručnih vještaka građevinske i arhitektonske struke i protivpožarne zaštite, koja će obuhvatiti brojne parametre za proveru bezbednosnih mehanizama i protivpožarne zaštite u Domu.

U toku su i saslušanja svjedoka. Biće izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija koja će pomoći da se sagleda šira slika tokom sprovođenja istražnih radnji.

"Tužilaštvu Tuzlanskog okruga rad na ovom predmetu nalazi se na listi apsolutnih prioriteta", poručili su.