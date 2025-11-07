Broj žrtava porastao je na 13 posle požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Broj žrtava stradalih u tragičnom požaru u Domu penzionera u Tuzli povećao se na 13, nakon što je sinoć preminula još jedna pacijentkinja koja je bila hospitalizovana u Univerzitetsko-kliničkom centru.

Majka zeta Zdenke Jerković smještena je u ovu kapacitetsku jedinicu, a ona je o ovome govorila za emisiju "Crna hronika"

"Ona je smještena prije tri mjeseca, bila je srećna jer ima rolator i ne može više da boravi u svojoj kući zbog stepeništa, a mi smo svi u inostranstvu. Kada sam čula, šokirala sam se. To je bio šok za sve. Kada smo saznali da je živa bilo nam je lakše, ali nam je bilo teško kada smo čuli šta je preživjela. Rekla je da se probudila i da je vladala panika, videla je gore plamen i evakuisali su ih", kaže Jerković.

Vidi opis Mještanka Tuzle kroz suze nakon požara: "Kada smo čuli šta je sve preživjela bilo nam je teško" Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli Požar u domu za stare u Tuzli.jpg Požar u domu za stare u Tuzli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ova mještanka je kroz suze objasnila šta oseća povodom ove ogromne tragedije:

"To je bio haos, za stare ljude je to još veći stres. Teško mi je da govorim o ovome, ja sam iz Bosne i volim svoju Tuzlu, ali prođe mi kroz glavu kako ljudi mogu da budu na takvim odgovornim pozicijama a smještaju nepokretne ljude na sedmi sprat. Nemam riječi", rekla je kroz suze.

Podsjetimo, stravičan požar dogodio se u noći između ponedeljka i utorka u domu za stare u Tuzli. U ovom požaru život je izgubilo 13, a povređeno 35 korisnika, koji su mahom bili nepokretni. Direktor "Doma penzionera" Mirsad Bakalović podnio je ostavku na ovu funkciju, dok je federalni premijer Nermin Nikšić najavio da će biti formirani timovi koji će obilaziti ustanove ovog tipa u narednom periodu.