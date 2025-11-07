U poslednjih mjesec dana cikloni su proizveli veliku količinu kiše, ovog puta polavljena je teritorija Leskovca.

Izvor: Instagram/192.rs

U poslednjih mjesec dana je nekoliko ciklona proizvelo veliku količinu kiše u južnom pojasu Srbije. Novi, aktuelni, ciklon i ovoga puta proizvodi nekoliko desetina l/m² kiše, usled čega je došlo do plavljenja na teritoriji Leskovca, prenosi Instagram stranica Hailz_srbija.

Centar ciklona je na zapadu Srbije, a padavinska zona će se do kraja dana regenerisati u istim mestima koja su dobila veliku kišu prethodne noći i prije podne.

U najkišovitijim, izolovanim, tačkama vrijednost akumulirane kiše može dostići vrijednosti blizu 100 l/m².