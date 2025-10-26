Regionalni put Ulcinj - Skadar, bio je u prekidu zbog poplavljenog puta i blokiranih kanala za atmosfersku vodu u mjestu Pistula.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorica, (MINA) - Obilne padavine izazvale su poplave u Ulcinju, gdje je većina ulica u centru grada pod vodom, a saobraćaj se odvija otežano, piše portal RTCG.

Navodi se da je ulica na Maloj plaži poplavljena i da je kritično i u Ulici Majke Tereze u kojoj se nekoliko automobila ugasilo u toku vožnje zbog velikog nivoa vode na kolovozu.

Regionalni put Ulcinj - Skadar, bio je u prekidu zbog poplavljenog puta i blokiranih kanala za atmosfersku vodu u mjestu Pistula.

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u posljednja 24 sata, na području Ulcinja palo je 55 litara vode po kvadratnom metru.