Nakon jučerašnjeg nevremena i velikih poplava situacija u najjužnijoj opštini je stabilizovana.

Voda se povukla sa većine poplavljenih saobraćajnica ali su posledice bujičnih voda koje su u nedelju plavile niže zone grada i dalje vidljive, prenosi Dan.

Kišnica je na gradske saobaraćajnice nanijela ogromne količine prljavštine, šuta i građevinskog materijala koje od ranih jutarnjih časova uklanjaju ekipe JP " Komunalne djelatnosti".Mnogobrojna domaćinstva prijavila su štetu koja tek treba da se procjeni. Danas zbog poplava nema nastave u Srednjoj školi "Bratstvo jedinstvo" gdje su trenutno aktivnosti na sanaciji štete i osposobljavanju prostorija za boravak učenika i profesora.Škola, kako saznajemo, neće raditi ni sjutra.