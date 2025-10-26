U postrojenje trafostanice (TS) „Grad Ulcinj“ prodrla je voda, pa se tokom dana mogu očekivati prekidi u snabdijevanju električnom energijom u tom gradu, saopšteno je Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS)

Izvor: cedis

Iz CEDIS-a su kazali da je do prodora vode došlo usljed obilnih padavina koje su od jutros zahvatile područje Ulcinja.

"Radi bezbjednosti zaposlenih i zaštite objekata CEDIS-a, ukoliko se nivo vode poveća ili nastave obilne padavine, može doći do prekida u napajanju električnom energijom za oko 7.450 korisnika koji se snabdijevaju iz ovog elektroenergetskog objekta", navodi se u objavi CEDIS-a na mreži Facebook.

Kako se dodaje u saopštenju, u tom slučaju bi došlo do isključenja 35 kV kabla iz TS 110/35 kV „Kodre Ulcinj“.