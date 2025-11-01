Oko 39.000 građana okupilo se danas u Novom Sadu na javnom okupljanju povodom godišnjice tragedije kada je na železničkoj stanici poginulo 16 osoba.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava javnost da se danas, u Novom Sadu, od 10 časova, održava neprijavljeno javno okupljanje povodom obilježavanja godišnjice od tragedije kada je usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u ovom gradu poginulo 16 građana.

U piku održavanja ovog neprijavljenog javnog okupljanja, na području grada Novog Sada, od 11.52 do 12.08 časova, bilo je prisutno oko 39.000 građana, koji su u Novi Sad pristigli sa teritorije cijele Republike Srbije, saopštio je MUP.

Nakon toga, građani su počeli da se razilaze, a trenutno se jedan broj građana javnog okupljanja okupio na Keju žrtava racije. U dosadašnjem dijelu ovog javnog okupljanja nije bilo incidenata ni bezbjednosno interesantnih događaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbjednosti svih građana i imovine.