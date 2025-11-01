Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica protiv dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničke stanice u Novom Sadu.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Optužnica je podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu.

Sud je, kako se saznaje, juče, u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, donio prvostepeno rješenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.

Optužnica tereti Slobodanku K., menadžera za razvoj investicija AD "Infrastruktura Železnica Srbije" sa sjedištem u Beogradu, predsjednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i člana te Komisije Biljanu K., a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih djela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posljedicu pad nadstrešnice na toj Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usljed čega je stradalo 16 ljudi, a dvoje teško tjelesno povrijeđeno.

Optužnica protiv njih je podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprinijeli i da su u uzročno-posljedičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni, da su savesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova tokom samog probnog rada, mogli vizuelno da uoče znakove loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.

Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično djelo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika i krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Krivičnog zakonika.

Milutin S. i Biljana K. optužnicom se terete za krivično djelo Nesavjesan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 i stava 3 Krivičnog zakonika, te krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Krivičnog zakonika.