Desetine hiljada ljudi iz svih krajeva Srbije okupili su se danas u Novom Sadu, na komemorativnom skupu povodom godišnjice tragedije u kojoj je 16 građana poginulo nakon urušavanja konstrukcije željezničke stanice u tom gradu.

U Novom Sadu građani se se prvo okupljali na 16 lokacija - za 16 žrtava, odakle su krenuli ka Željezničkoj stanici, gdje su sa 16 minuta tišine odali poštu žrtvama.

U organizaciji dijaspore, u gradovima širom svijeta biće takođe održani komemorativni skupovi, prenosi N1.

U Srbiji, ali i u Republici Srpskoj, danas je Dan žalosti.

U petak uveče u Novi Sad su, iz različitih djelova Srbije, stigle hiljade studenata i građana.

Oni su danima pješačili, dvije grupe čak iz Novog Pazara, a neki su došli i biciklima, dok su im Novosađani priredili doček.

Za 13 sati i 30 minuta predviđen je glavni program, dok će u dva sata kasnije studenti emitovati serijal "Prekretnica".

U 16 sati i 30 minuta je najavljena "šetnja do keja i izložba", a u 18 sati i 30 minuta program na Keju.

Građani će u 19 sati i 52 minuta još jednom odati poštu stradalima.

Što se dijaspore tiče, u više od 60 gradova, u 11 sati i 52 minuta po lokalnom vremenu, biće organizovani komemorativni skupovi.