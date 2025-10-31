U Novom Sadu danas je uhapšen Miša Bačulov.

Izvor: MUP Srbije

Pripadnici Uprave kriminalističke policije danas su u Novom Sadu uhapsili Mišu Bačulova.

On je, piše Tanjug, " htio da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države", prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Prema Tanjugovim saznjanjima, "to je, kako se sumnja, uradio ne bi li sjutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije."

Pogledajte snimak hapšenja:

Pogledajte 01:22 Snimak hapšenja Miše Bačulova Izvor: Mup Srbije Izvor: Mup Srbije

