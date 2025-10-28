U nezgodi učestvovala putnička vozila "Reno Megan" podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljala K.N. (1963) i "Golf VI" cetinjskih registarskih oznaka kojim je upravljao S.N.

Više osoba je povrijeđeno, a među njima i jedno dijete, u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros, nešto poslije sedam sati, dogodila na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, u mjestu Jankovića Krš, navodi Radio Cetinje iz policije.

Oni prenose da su u nezgodi učestvovala putnička vozila "Reno Megan" podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljala K.N. (1963) i "Golf VI" cetinjskih registarskih oznaka kojim je upravljao S.N.

Žena koja je upravljala vozilom "Reno" transportovana je u Bolnicu "Danilo I" na Cetinju radi ukazivanja pomoći, dok su muškarac i dijete iz drugog vozila upućeni u Klinički centar Crne Gore (KCCG) u Podgorici.

Na lice mjesta izašao je osnovni državni tužilac, a uviđaj je u toku.

Zbog obavljanja uviđaja saobraćaj na tom dijelu puta je privremeno obustavljen.