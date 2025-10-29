Iz Službe zaštite i spasavanja jutros su Portalu RTNK kazali da je V.V. bio zaglavljen u vozilu i da su njihove ekipe zajedno sa policijom i ekipom Hitne pomoći uspjeli da ga evakuišu i dopreme do bolnice.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros na putu Nikšić – Šavnik poginuo je V.V. potvrđeno je Portalu RTNK.

Kako je Portalu RTNK potvrđeno, nezgoda se dogodila oko 7.10 časova kod tunela Vojnik, kada je vozilo sletjelo sa puta.

U vozilu su bile četiri osobe.

Iz Službe zaštite i spasavanja jutros su Portalu RTNK kazali da je V.V. bio zaglavljen u vozilu i da su njihove ekipe zajedno sa policijom i ekipom Hitne pomoći uspjeli da ga evakuišu i dopreme do bolnice.