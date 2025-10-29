Dodik se zahvalio Trampu zbog ukidanja sankcija.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Miloradu Dodiku ukinute su američke sankcije, kao i njegovim članovima porodice i određenim funkcionerima Republike Srpske. On se tim povodom javno zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu na svom "X" profilu, a kritikovao je administracije bivših američkih predsednika Baraka Obame i Džozefa Bajdena.

"Zahvalan sam američkom predsjedniku Donaldu Trampu i njegovim saradnicima. Velika nepravda prema Republici Srpskoj, njenim zvaničnicima i članovima porodice - nepravda od strane administracija Baraka Obame i Džozefa Bajdena.

Odluka da se uvedu sankcije nije bila korektna, odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe. Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio Kristijan Šmit - nered koji se sada mora počistiti. Onima koji su ovih godina likovali i vjerovali u tuđe laži mogu oprostiti sve, osim godina koje smo izgubili zato što su verovali da će Republika Srpska pasti. Danas je jasno - nikada neće pasti", naveo je Dodik.

I am grateful to President Donald Trump@realDonaldTrumpand his associates for correcting a grave injustice inflicted upon Republika Srpska, its representatives, and their families - an injustice perpetrated by the Obama and Biden administrations.



The decision to lift the… — Милорад Додик (@MiloradDodik)October 29, 2025

Pogledajte fotografije Milorada Dodika

Da podsjetimo, Milorad Dodik je bio pod američkim sankcijama od 2017. godine zbog, kako je tada navelo američko Ministarstvo finansija, “opstrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma i korupcije”. Pored ove odluke, OFAC je objavio i novo Opšte odobrenje broj 129, koje se odnosi na transakcije povezane sa kompanijama Rosneft Deutschland GmbH i RN Refining & Marketing GmbH, kao i izmijenjeno često postavljano pitanje (FAQ 1216).