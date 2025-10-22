Ljudi žabe i parazitski šverc im omogućili da ZGRNU MILIONE

Naime, oni koriste ronioce da bi pronašli kokain sakriven na donjoj strani teretnih brodova.

Odavno je poznato da narko karteli kriju pakete droge u brodskim kontejnerima prije nego što koriste manje čamce da ih dovedu do obale.

Upotreba ronilaca, kojima je potrebna specijalizovana obuka, dodatni je znak da bande usavršavaju svoje tehnike kako bi ih učinile još težim za otkrivanje.

Šest Albanaca - pet muškaraca i jedna žena - uhapšeno je u maloj norveškoj luci Husnes 2023. godine nakon što su putovali tamo da bi dočekali teretni brod koji je dolazio iz Brazila.

Kada je brod Nordloar stigao, jedan iz grupe je zaronio da bi pronašao više od 150 kg kokaina koji je bio sakriven u otvoru za usis vode ispod vode.

Bande sve više favorizuju takozvani "parazitski" šverc jer izbjegava potrebu za podmićivanjem posade broda.

Umjesto toga, tim u Južnoj Americi odvrće rešetku na trupu broda prije nego što unutra ubaci vodootporni paket.

Opremljen aparatom za praćenje, paket zatim mogu ukloniti ronioci u Evropi, koji mogu da doplivaju i sa udaljenosti veće od jednog kilometra.

Leonardo Landi, šef italijanske policije za borbu protiv narkotika koji je pomogao u hvatanju ronilaca 2023. godine, rekao je da posada često ne bi imala pojma da se njihov brod koristi za prevoz droge.

,,Dok brod čeka da uđe u luku u Evropi, tim ronilaca se vraća noću koristeći dva do četiri električna podvodna plovila, koji im omogućavaju da doplivaju sa udaljenosti od jednog kilometra", rekao je on, piše Kurir.

,,Nije lako, brodski propeleri mogu da nastave da se okreću da bi brod ostao nepokretan. Zato ronioci dobijaju platu do 300.000 eura da uklone drogu".

Landi je rekao da su bande koje koriste ovu metodu sve više albanske - što odražava šire preuzimanje evropske trgovine kokainom od strane bandi koje potiču iz te zemlje.

Policija pripisuje preuzimanje evropskog tržišta kokaina od strane albanske mafije odluci donijetoj prije nekoliko decenija da se uspostave direktne veze sa južnoameričkim kartelima.

Eliminisanjem posrednika, mogu da obezbijede veće količine droge po nižoj cijeni.

Takođe se kaže da su Albanci uspostavili bliske veze sa italijanskom Ndrangetom, koja dominira tržištem kokaina u kontinentalnoj Evropi, i da su stekli reputaciju profesionalizma i pouzdanosti.

Prošle godine, procurili pravni dokument Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije opisao je albanske kriminalne bande kao "akutnu prijetnju".