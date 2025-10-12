Jedan navijač Albanije slavio je gol svoje reprezentacije protiv Srbije tako što je šetao ulicom i pucao iz pištolja, sve to snimili su drugi ljudi koji su se tu našli.

Izvor: Printscreen/X/hooligans.cz

Srbija je zakomplikovala sebi put na Svjetsko prvenstvo i porazom od Albanije u Leskovcu (1:0) znatno smanjila šanse da se nađe na svetskoj smotri. Odmah posle tog meča Piksi je podneo ostavku, a albanski navijači sve to su slavili. Jedan od njih je to radio sa pištoljem u rukama.

Pojavio se snimak proslave u Prištini gdje su navijači na ulicama i na video bimovima gledali utakmicu Srbije i Albanije. Tako je jedan od njih u jednom momentu izvadio pištolj i počeo da puca u vazduh ogrnut albanskom zastavom dok su drugi ljudi bili okolo.

Sve to snimale su druge osobe koje su se tu našle. Prema prvim informacijama koje su se pojavile taj albanski navijač je uhapšen posle incidenta, a povređenih nije bilo.

Sramna provokacija i tokom meča

Srbija je izgubila od Albanije, a gol za pobjedu i tri boda postigao je Rej Manaj u nadoknadi prvog poluvremena. Onda je taj momenat iskoristio za provokaciju. Slavio je tako što je pokazivao albanskog orla.

Sve to uradio je tako što je trčao ka klupi i namjerno provocirao, a sudija Ištvan Kovač je Manaju za to pokazao samo žuti karton.