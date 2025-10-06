Ubijen je sudija Apelacionog suda u Tirani, Astrit Kaljaja.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Euronews Albania

Danas je ubijen sudija Apelacionog suda Astrit Kaljaja u Tirani u Albaniji, piše "Albanian Post". Ubistvo se dogodilo u toku ročišta.

Zasad nepoznati napadač je upao u sudnicu i pucao u sudiju Kaljaju. On je odmah prevezen u bolnicu u kojoj je podlegao povredama.

Na licu mjesta su brojne policijske snage, koje su odmah uhapsile osumnjičenog počinioca.

Prema zvaničnom saopštenju Državne policije, osumnjičeni počinilac je građanin Elvis Škembi, 30 godina, učesnik sudskog postupka koji se u tom trenutku odvijao.

Otvorio je vatru na sudiju Kalaju i još dvojicu građana, R.K., starog 65 godina, i E.K., starog 45 godina - oca i sina - druge strane u postupku. Dvoje povrijeđenih je van životne opasnosti.

Sudija Astrit Kaljaja godinama je služio u albanskom pravosudnom sistemu, a poslednji put u Apelacionom sudu u Skadru.