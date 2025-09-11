Tokom ljeta, Rama je govorio da bi Albanija jednog dana mogla imati digitalnog ministra, pa čak i premijera zasnovanog na vještačkoj inteligenciji, ali malo ko je vjerovao da će se to dogoditi ovako brzo.
Albanija je postala prva zemlja na svijetu koja ima virtuelnog ministra napravljenog od piksela i koda, vođenog vještačkom inteligencijom. Premijer Edi Rama u četvrtak je saopštio da će “ministarka” po imenu Diella, što na albanskom znači sunčeva svjetlost, biti zadužena za sve javne nabavke u zemlji.
Tokom ljeta, Rama je govorio da bi Albanija jednog dana mogla imati digitalnog ministra, pa čak i premijera zasnovanog na vještačkoj inteligenciji, ali malo ko je vjerovao da će se to dogoditi ovako brzo.
Na skupštini Socijalističke partije u Tirani, gdje je premijer objavio promjene u svom kabinetu, predstavio je i Diellu – jedinu ne-ljudsku članicu vlade.
“Diella je prvi član vlade koji nije fizički prisutan, već virtuelno kreiran putem vještačke inteligencije”, rekao je Rama partijskim kolegama.
On je objasnio da će odluke o tenderima biti izuzete iz resornih ministarstava i prebačene u nadležnost Dielli, koju je nazvao “slugom javnih nabavki”. Proces će, kako je istakao, ići postepeno, ali cilj je da Albanija postane zemlja u kojoj su javni tenderi “100 posto nekoruptivni” i “u potpunosti transparentni”.
“Ovo nije naučna fantastika, nego zadatak Dielli”, naglasio je premijer.
Virtuelna ministrarka već je poznata albanskim građanima kroz platformu e-Albania, preko koje se digitalno obavlja većina administrativnih usluga. Diella ima i svoj avatar, prikazana je kao mlada žena u tradicionalnoj albanskoj nošnji.
Prema Raminoj najavi, Diella će evaluirati tendere, imati ovlašćenja da angažuje stručnjake iz cijelog svijeta i da razbije “strah od predrasuda i rigidnosti administracije”.
Korupcija, naročito u javnoj upravi i sektoru javnih nabavki, dugo je predstavljala jedan od najvećih izazova Albanije. Evropska unija je u svojim godišnjim izvještajima o vladavini prava redovno naglašavala problem nepravilnosti i netransparentnosti u ovom segmentu, navodi Politico.
Edi Rama osvojio je u maju 2025. godine istorijski četvrti mandat, obećavši da će Albanija postati članica Europske unije do 2030. godine.