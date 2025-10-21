Vuk Mitić (39) iz Obrenovca uhapšen je nakon nekoliko sati bjekstva brzom reakcijom policije.

Vuk Mitić (39) iz Obrenovca uhapšen je nakon nekoliko sati bjekstva brzom reakcijom srpske policije, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, saznaju medijii.

Kako prenose mediji sa mjesta užasa u Obrenovcu, napad se dogodio rano jutros oko 5 sati kada je osumnjičeni upao u kuću u kojoj je bila K.P. i čuvala dvoje male djece.

"Jedno dijete je od njene drugarice, a drugo je njihovo koje ima 14 mjeseci", priča jedan od komšija.

Navodno, osumnjičeni je razbio vrata kuće u kojoj je bila K.P. sa maloljetnom djecom, krenuo da je moli da se pomire, a onda je, kako se sumnja, uzeo nož i njime je ubo u vrat.

Policija u Obrenovcu je odmah objavila akciju "Vihor".

Nesrećna K.P. primljena je u Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama.

