Policija traga za V.M. (39) iz Obrenovca, koji je rano jutros, prema nezvaničnim informacijama, supruzi zario nož u vrat. Žena je u teškom stanju primljena u bolnicu, a osumnjičeni, poznat policiji, ranije je privođen.

Policija u Obrenovcu traga za V.M. (39) za koga se sumnja da je rano jutros pokušao da ubije suprugu K.P. (28), saznaju mediji.

Nezvanično, on joj je zario nož u vrat. Nesrećna žena je u teškom stanju primljena u bolnicu.

Kako se sazanje, u pitanju je muškarac koji je i ranije privođen i ima krivični dosije.

Akcija "Vihor 3" je na teritoriji Obrenovca , Čukarice i Surčina.

Uskoro opširnije...

(Telegraf/MONDO)