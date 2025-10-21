Riječ je o muškarcu koji je i ranije privođen i ima krivični dosije.

Policija traga za Beograđaninom Vukom M. (39), za koga se sumnja da je rano jutros pokušao da ubije nevjenčanu suprugu Kristinu P. (28). Policija je oko pola pet izašla na teren i zatekla horor u Kupinačkoj ulici u Obrenovcu.

"Kristina je došla kod prijatelja, a nakon toga je došao i Vuk. Nakon nekog vremena između njih je počela rasprava, a onda ju je

Vuk nekoliko puta udario. Djevojka je pokušala da pobjegne od nasilnika", priča izvor,

Vuk je rukama zadao nekoliko udaraca po tijelu, a onda nožem povrijedio u predjelu vrata nevjenčanu suprugu Katarinu P.

"Ona je u Urgentni centar dovezena oko 6.30 vozilom Hitne pomoći i dijagnostika je u toku. Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" na teritoriji Obrenovca, Čukarice i Surčina i traga za osumnjičenim", naveo je izvor.

