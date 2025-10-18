U nesvakidašnjoj i teškoj nesreći koja se dogodila u Železniku, kombi je, iz zasad nepoznatih razloga, pregazio svog vlasnika u Ulici Lole Ribara broj 6.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nesvakidašnja i teška nesreća dogodila se danas u Železniku, u Uici Lole Ribara broj 6, kada je kombi pregazio svog sopstvenog vlasnika.

Prema prvim informacijama, muškarac je vozilom došao u servis, ali se kombi, iz zasad nepoznatih razloga, sam pokrenuo i prešao preko njega. Prema rečima očevidaca, sve se odigralo u trenutku, a povređeni je zadobio teške povrede grudnog koša.

"Kombi je stajao, čovjek je nešto provjeravao, a onda se vozilo samo pokrenulo i prešlo mu preko grudi. Ljudi su pritrčali i jedva ga izvukli", rekao je jedan od svedoka događaja.

Ekipe Hitne pomoći odmah su reagovale i prevezle dvije osobe u Urgentni centar, među kojima je i vlasnik kombija. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato. Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove nesreće biće utvrđene tokom istrage.