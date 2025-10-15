Autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu.
Više osoba povrijeđeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uletio u stanicu punu putnika.
Prije nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gdje je prevoz čekalo mnogo ljudi.
Na licu mjesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povrijeđene i prevoze ih u najbliže bolnice. Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.
İstanbul'da İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/EAWMCrNTfF#istanbul#İETT#SONDAKİKA— Yeni İzmir (@yeniizmir_haber)October 15, 2025
"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uletio u stanicu. Ovo je teška nesreća, mnogo je povrijeđenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.