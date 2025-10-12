U južnoj Kaliforniji došlo je do pada helikoptera na poznatoj plaži Hantington bič i tom prilikom je povrijeđeno pet osoba.

Izvor: screenshot YT/KCRA

Helikopter koji je letio iznad popularne plaže Hantington bič u južnoj Kalifornijiu SAD počeo je nekontrolisano da se okreće, zatim je izgubio visinu i srušio se među palmama na plaži, dok su kupači u šoku posmatrali događaj.

Snimci objavljeni na internetu prikazuju trenutak kada letelica počinje da se nekontrolisano okreće iznad plaže, a potom pada na ivicu plaže, gdje se zaglavila između palmi i stepeništa blizu Obalnog pacifičkog autoputa, piše Gardijan.

Petoro ljudi u bolnici

Prema saopštenju vatrogasne službe Hantington biča, pet osoba je prebačeno u bolnicu, među kojima su dvoje iz helikoptera, koji su bezbjedno izvučeni iz olupine posle nesreće u subotu.

Još troje ljudi na ulici zadobilo je povrede, ali detalji o njihovom stanju za sada nisu poznati.

Uzrok pada helikoptera još uvjek je nepoznat

Uzrok nesreće još nije saopšten, a istraga je u toku. Vatrogasna služba je navela da je helikopter bio povezan sa dobrotvornim događajem "Cars N Copters", planiranim za nedelju, prenosi Kurir.