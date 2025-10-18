Komšije su se oglasile nakonon ubistva u Beogradu na vodi, gdje je stradao Filip Ivanović, brat Andrije Ivanovića koji je takođe ubijen kod Cetinja.

Izvor: Youtube/printscreen/MUP Republike Srbije/Uprava policije Crne Gore

"Ko kaže da ga ne zna, taj laže. Svi ga mi ovdje vrlo dobro poznajemo", riječi su stanara jedne zgrade koja se nalazi u naselju Beograd na vodi u kojem u četvrtak, oko 23 sata, dogodilo ubistvo Cetinjanina, Filipa Ivanovića, za kojim je srpska policija tragala od decembra prošle godine kada je pobjegao iz kućnog pritvora.

U ovom naselju, dan nakon ubistva, vlada muk. Ljudi koji stanuju u tom dijelu grada kako kažu, šokirani su ovim događajem, budući da to važi za elitni dio Beograda u kojem je sigurnost na visokom nivou. Ipak, kako kažu, sinoć je moglo da bude slučajnih žrtava budući da je Ivanović likvidiran na dečijem igralištu koje okružuju tri stambene zgrade.

"U jednoj zgradi ovdje ima 185 stanova, u drugoj isto toliko. U trećoj ima i preko 300. To je veliki broj ljudi da bi se mi među sobom znali, ali činjenica je da smo Filipa viđali. Nisam znao da ga traži policija, ovdje je bio mjesecima", kaže stanar zgrade u kojoj je, kako tvrdi, živio i Ivanović.

Kada im je ekipa Mond-a pokazala fotografiju Filipa Ivanovića koja je mjesecima objavljivana uz apel građanima da ako ga vide zovu policiju, rekli su da ga znaju i da je do ubistva izgledao potpuno isto kao i na objavljivanoj fotografiji.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako tvrdi izvor, u dijelu Beograda na vodi u kojem je Ivanović ubijen, žive najviše porodični ljudi sa malom djecom.

"Djeca se igraju u tom parku svako veče. Izvodimo svi svoje kućne ljubimce u noćnu šetnju. Ali, očigledno je neko znao da se ovdje sve primiri oko 10 sati uveče, da nema puno ljudi i da to iskoristi za ubistvo. Nije se on pretjerano krio, siguran sam da sam ga često baš viđao. Slagaću ako kažem jednom nedeljno, sigurno je bilo češće", kaže izvor.

Rupe od metka na vratima zgrade

Na mjestu gde je Filip Ivanović ubijen i dan nakon ubistva ostali su brojni dokazi da se upravo na tom mjestu dogodio zločin: rupa od metka na vratima i rupa od metka na tabli pored parkića. Kako tvrde stanari zgrade, čuli su najmanje šest hitaca.

"Odmah sam znao da se nešto dogodilo. Posle par minuta su se čule i sirene", tvrdi stanar jedne od zgrada.

Prvo Andrija Ivanović, pa onda Filip

Ubijeni Filip je rođeni brat Andrije Ivanovića koji je 24.septembra ubijen u sačekuši u mjestu Ugnji kod Cetinja. Sa Andrijom, ubijen je i Stefan Belada i policija sumnja da su likvidirani iz zasjede dok su se nalazili u automobilu parkiranom pored puta.

Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip", piše u čitulji.

Filip Ivanovic

Izvor: Interpol/printscreen

Za njim je tragala je i srpska i crnogorska policija

On je uhapšen u Srbiji, 25.novembra 2020.godine zbog osnovane sumnje da je učestvovao u ubistvu poznatijem kao ubistvo u Belvilu kada je likvidiran Bojan Mirković. Njemu je prijetilo osam godina robije. On se zbog toga nalazio u kućnom pritvoru, iz kojeg je pobjegao 4.decembra 2024.godine.

Viši sud u Beogradu je o bjekstvu Ivanovića obaviješten tek 5. decembra i odmah je za njim raspisao potragu i odredio mu pritvor, međutim, Ivanović je likvidiran.

U evidenciji Uprave policije Crne Gore, Ivanović se vodio kao član jedne organizovane kriminalne grupe i za njega je bilo predviđeno izručenje u Crnu Goru nakon okončanja postupka u Srbiji. Tamo se potraživao zbog krivičnog djela, stvaranje kriminalne organizacije, dok je bio označen kao saizvršilac za krivično djelo, ubistvo i za krivično djelo, teško ubistvo.

Napadač uhapšen na 200 metara od mjesta zločina

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su kasno sinoć uhapsili Đorđa Z. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.

"Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje. Kod ubijenog Filipa Ivanovića su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana", saopštio je MUP.

Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cijevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana. Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku.