"Ide čovjek sa dvije puške": Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa u Beogradu na vodi (Video)

Baka je momentalno reagovao, prekinuo lajv i otišao da vidi šta se dešava napolju.
Jedan od najtraženijih bjegunaca, Filip Ivanović, ubijen je sinoć u Beogradu na vodi, a u trenutku pucnjave jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, snimao je lajv prenos.
Baka Prase, koji živi u ovom delu prijestonice, zabilježio je trenutak kada se začuo pucanj ispred njegove zgrade.
"Dolazi čovjek sa dvije puške, puca. Šta bi bilo da sam ja bio tu, brate? Mogao sam da budem upucan", govorio je Ilić tokom prenosa, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.
Podsjetimo, Filip Ivanović ubijen je na dječjem igralištu u elitnom dijelu Beograda, a za njim je bila raspisana potjernica.
Prema policijskim podacima, Ivanović je bio označen kao visokorangirani pripadnik cetinjskog ogranka škaljarskog klana.