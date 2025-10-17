logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ide čovjek sa dvije puške": Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa u Beogradu na vodi (Video)

"Ide čovjek sa dvije puške": Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa u Beogradu na vodi (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Baka je momentalno reagovao, prekinuo lajv i otišao da vidi šta se dešava napolju.

"Ide čovjek sa dvije puške": Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa u Beogradu na vodi Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot/Uprava policije Crne Gore

Jedan od najtraženijih bjegunaca, Filip Ivanović, ubijen je sinoć u Beogradu na vodi, a u trenutku pucnjave jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, snimao je lajv prenos.

Baka Prase, koji živi u ovom delu prijestonice, zabilježio je trenutak kada se začuo pucanj ispred njegove zgrade.

"Dolazi čovjek sa dvije puške, puca. Šta bi bilo da sam ja bio tu, brate? Mogao sam da budem upucan", govorio je Ilić tokom prenosa, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Podsjetimo, Filip Ivanović ubijen je na dječjem igralištu u elitnom dijelu Beograda, a za njim je bila raspisana potjernica.

Pogledajte stan Bake Praseta u Beogradu na vodi:

Prema policijskim podacima, Ivanović je bio označen kao visokorangirani pripadnik cetinjskog ogranka škaljarskog klana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Baka prase Filip Ivanović Beograd ubistvo novi beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ