Kako Kurir saznaje, u Beogradu je sinoć najvjerovatnije ubijen Cetinjanin Filip Ivanović (33) za kojim je bila raspisana potjernica nakon što je 4. decembra prošle godine pobegao iz kućnog pritvora.

Izvor: Kurir/Uprava policije Crne Gore

Identitet se, kako saznajemo, još uvijek provjerava jer je kod sebe imao falsifikovani slovenački pasoš.

Podsjetimo, on je noćas upucan u Hercegovačkoj jednim metkom u čelo, a osumnjičenom za zločin koji je uhapšen u blizini, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredila zadržavanje do 48 sati.

Filip Ivanović je pobjegao iz kućnog pritvora 4. decembra prošle godine, i nestao je sa svoje adrese u Beogradu.

Ko je Filip Ivanović

U Srbiji se Ivanoviću sudi za pomaganje Lazaru Tejiću nakon ubistva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora potražuje zbog osnovane da je izvršio krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije, te da je saizvršilac za krivično djelo ubistvo i za krivično djelo teško ubistvo.

Izvor: Interpol / Ustupljene fotografije

Ivanović je, prema policijskoj evidenciji, pripadnik cetinjske ćelije zločinačkog škaljarskog klana.

Podsjetimo, Filip Ivanović, koji je optužen da je Lazaru Tejiću pomogao posle izvršenja ubistva Bojana Mirkovića 12. novembra 2020. na Novom Beogradu, pobjegao je iz kućnog pritvora 5. decembra i za njim je istog dana raspisana potraga i određen mu je pritvor.

Ivanoviću je 21. feburara prošle godine, kako saznajemo, Apelacioni sud u Beogradu pritvor zamijenio kućnim pritvorom.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, koja vrši nadzor kućnog pritvora odnosno nanogica je obavijestila sud da je Filip Ivanović pobegao i da nije na adresi na kojoj je bio na toj mjeri.

"Prethodno suđenje održano je 3. decembra i tada je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatražila da ubica i njegovi saučesnici budu osuđeni na doživotne kazne zatvora, a Ivanović na osam godina. Međutim, između dva suđenja na koja je dolazio iz kućnog pritvora, on je pokidao nanogicu i pobjegao" objašnjava izvor Kurira.

Već narednog dana, kako dodaje, ponovo mu je određen pritvor i za njim je raspisana potjernica.