Prije samo mjesec dana ubijen je Filipov brat Andrija Ivanović u selu Ugnji kod Cetinja gdje je sa Stefanom Beladom namamljen i izrešetan u kolima.

Filip Ivanović, za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica, likvidiran je sinoć na dječjem igralištu u Beogradu na vodi.

Ubistvo se desilo sinoć u Hercegovačkoj ulici, a ubijena osoba je imala falsifikovana slovenačka dokumenta.

Kako se saznaje, jedan metak pogodio ga je u čelo. Na licu mjesta su pronađena su dva pištolja.

Posle samo 200 metara od mjesta zločina policija je uhapsila Đ.Z. (21) za kog se sumnja da je izvršilac zločina i njemu su pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredili zadržavanje do 48 sati.

Njihova beživotna tijela su zatečena u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje–Budva.

Andrija Ivanović i Stefan Belada tada su u medijima označeni kao "škaljarci".

Filip objavio umrlicu bratu Andriji

Od Andrije Ivanovića se u čituljama objavljenim u crnogorskim medijima oprostio i sada ubijeni Filip Ivanović.

"Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su riječi, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip", navodi se u čitulji.

Podsjetimo, za Cetinjaninom Filipom Ivanovićem (33) raspisana je međunarodna potjernica nakon što je 4. decembra 2024. godine pobjegao iz kućnog pritvora sa svoje adrese u Beogradu, te tom prilikom nasilno uklonio svoj elektronski nadzor. U Srbiji se Ivanoviću sudi za pomaganje Lazaru Tejiću nakon ubistva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora potražuje zbog osnovane da je izvršio krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije, te da je saizvršilac za krivično djelo ubistvo i za krivično djelo teško ubistvo.

Iz Uprave policije Crne Gore, saopštili su da je Generalni sekretarijat INTERPOL-a u Lionu objavio međunarodnu potjernicu za Filipom Ivanovićem, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog djela - stvaranje kriminalne organizacije, kao saizvršilac za krivično djelo - ubistvo i za krivično djelo - teško ubistvo, prenosi Blic.

Filip Ivanović je prethodno uhapšen u Srbiji 25. novembra 2020. godine zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo - teško ubistvo, a isti je 4. decembra 2024. godine pobjegao iz kućnog pritvora sa svoje adrese u Beogradu i tom prilikom je nasilno uklonio svoj elektronski nadzor.

Budući da Ivanović, crnogorski državljanin, nije imao prebivalište u Srbiji, Viši sud mu je stalno produžavao pritvor. Međutim, u martu ove godine, Apelacioni sud je usvojio žalbu njegovog branioca i prebacio Ivanovića u kućni pritvor u stan u Beogradu, koji bi mu se takođe računao u eventualnu kaznu.

Ivanović je bio na suđenju 3. decembra kada je započeto iznošenje završnih riječi, a sud je nakon bjekstva razdvojio postupak u odnosu na njega. Za Ivanovića je predloženo da bude osuđen na osam godina zatvora.

