U tom predmetu, Ivanović je bio optužen da je pomogao optuženom za zločin, Lazaru Tejiću, nakon izvršenja krivičnog djela.

Izvor: Kurir/Uprava policije Crne Gore

Cetinjanin Filip Ivanović ubijen je noćas u Beogradu na vodi, a prema zvaničnim informacijama MUP Srbije, zbog zločina je zasad uhapšen Đ. Z, kod koga su prođena dva pištolja. Ivanoviću se u Srbiji sudilo u slučaju ubistva Bojana Mirkovića u Belvilu, a njegova uloga navodno je bila da ubici pomogne da pobjegne nakon zločina, piše Nova.rs.

Filip Ivanović slovio je za osobu blisku škaljarskom, kriminalnom klanu, a prije nekoliko godina takođe se našao na meti napadača. Ivanović je ubijen noćas u beograskom naselju Beograd na vodi, a zasad nije poznat motiv zločina i istraga je u toku.

Jedna osoba je privedena, a u toku je potraga i za ostalima koji se dovode u vezu sa likvidacijom. Ivanović je dobro poznat istražnim organima Srbije i Crne Gore, a protiv njega je u Srbiji vođen postupak vezano za ubistvo Bojana Mirkovića u Belvilu.

Kako je Nova.rs već pisala, Mirković je ubijen novembra 2020. godine u garaži stambene zgrade u beogradskom naselju Belvil. Pucač Lazar Tejić danima je na trotinetu obilazio ovo naselje, vjerovatno planirajući rutu za bjekstvo.

Kobnog dana, kada je Mirković ušao u garažu i parkirao svoje vozilo, uočio je napadača. Pokušao je da pobjegne, ali ga je ovaj sustigao kod lifta i ispalio više hitaca u njega, a zatim se dao u bijeg.

Osumnjičeni za zločin su privedeni ubrzo nakon likvidacije, a među njima je bio i Cetinjanin Filip Ivanović.

Navodno, uloga Ivanovića bila je da pucača, nakon izvršenog zločina, odveze do granice sa Bosnom i Hercegovinom. On je na suđenju negirao krivicu za ovo djelo.

Sa druge strane, optuženi pucač, Lazar Tejić, priznao je tokom postupka da je pucao u Mirkovića, rekavši da je to učinio jer je za njega prodavao kokain, a nije mogao da ispoštuje tempo prodaje koji mu je Mirković nametnuo.

Inače, ubijenog Filipa Ivanovića, prema saznanjima crnogorskih medija, nadležni organi te države potraživali su zbog ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine.

Naime, Andrija Gazivoda je ubijen februara 2020. godine, a Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore označilo je, u okviru organizovane grupe, kao saizvršioce Ivanovića i Velibora Stanišića, dok su Nikola Martinović i Boban Sjekloća optuženi za pomaganje.

Inače, Boban Sjekloća je nedavno ubijen u Crnoj Gori.

Njegovo tijelo pronađeno je u automobilu, sa ranama od metaka.