Teretni brod pogođen je u Ormuskom moreuzu nepoznatim projektilom, saopšteno je iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije.

Izvor: GIUSEPPE CACACE / AFP / PROFIMEDIA

Brod je bio udaljen 46 kilometara od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, pretrpio je štetu, ali su svi članovi posade bezbjedni i pružena im je pomoć. Britanska Služba je prethodno od svih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz zatražila da se "kreću uz oprez".

U međuvremenu, Iran je pokrenuo novi talas raketnih napada na američku bazu Al Udeid u Kataru, kamp Arifdžan u Kuvajtu i Harir u Iraku, saopšteno je iz Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Pored toga, iranska vojska pokrenula je masovni raketni napad na američku Petu mornaričku flotu u regionu, a agencija ISNA prenosi da je "operativna infrastruktura američke vojske uništena", navodeći da je riječ o "najrazornijoj i najtežoj operaciji" od početka rata.