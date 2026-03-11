Teretni brod pogođen je u Ormuskom moreuzu nepoznatim projektilom, saopšteno je iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije.
Brod je bio udaljen 46 kilometara od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, pretrpio je štetu, ali su svi članovi posade bezbjedni i pružena im je pomoć. Britanska Služba je prethodno od svih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz zatražila da se "kreću uz oprez".
U međuvremenu, Iran je pokrenuo novi talas raketnih napada na američku bazu Al Udeid u Kataru, kamp Arifdžan u Kuvajtu i Harir u Iraku, saopšteno je iz Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).
Pored toga, iranska vojska pokrenula je masovni raketni napad na američku Petu mornaričku flotu u regionu, a agencija ISNA prenosi da je "operativna infrastruktura američke vojske uništena", navodeći da je riječ o "najrazornijoj i najtežoj operaciji" od početka rata.