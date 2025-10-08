Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumjeli poruku, istakao je predsjednik Vučić u objavi na Tviteru.

Turska je danas dopremila dronove prištinskim vlastima, a ovo novo naoružavanje, protivno Rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN 1244 i Povelji UN izazvalo je oštre reakcije u Beogradu. Sanjanje o obnovi Otomanske imperije, saučesništvo u potkopavanju mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i zveckanje oružjem i cilju izazivanja krize - ovako su potez Turske okarakterisali zvaničnici iz Srbije.

U Prištini je ranije danas objavljeno da su stigli dronovi „Skydagger“ poručeni od Turske, a prema navodima premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija stiglo je "hiljade dronova" i to prije roka.

"Razumjeli smo poruku"

" Ovim se jača i uvećava udarna moć KBS-a s namerom izgradnje snage sposobne i usklađene sa novim tehnološkim razvojem i taktikama savremenog ratovanja" naveo je Kurti, besramno se hvaleći još jednim očiglednim kršenjem međunarodnog prava.

O slanju pomenutih dronova oglasio se i predshednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najoštrije osudio novo naoružavanje prištinskih vlasti od strane Turske. On je istakao da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumjeli poruku!"istakao je predsjednik Vučić u objavi na Tviteru.

Kako se krši Rezolucija 1244

Inače, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbjednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.

"Nisu slučajno isporučeni baš sada"

Reagovao je i Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je naveo da je Turska naoružavanjem Prištine i dopremanjem više od 1.000 dronova na KiM direktno prekršila Rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN, prema kojoj je KFOR jedina oružana sila na KiM.

Ukazao je da je ovim opasnim potezom Turska demonstrirala da je najveći problem stabilnosti na ovim prostorima i da ne želi mir, već zveckanjem oružjem želi da izazove nove tenzije i krize u regionu.

" Protiv koga je uperena ova militarizacija Prištine i davanje u ruke ubojitog oružja u ruke piromana Aljbina Kurtija, ako ne protiv mirnog srpskog naroda? Nije slučajno što su ovi dronovi Kurtiju isporučeni tri mjeseca prije roka i to svega nekoliko dana pred lokalne izbore, kako bi se srbomrscu Kurtiju pružila neophodna podrška pred izbore 12. oktobra da bi bio u prilici da nastavi da teroriše srpski narod" naglasio je Petković.

Reagovala i Vojska Srbije

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović je obavio hitan telefonski razgovor sa komandantom KFOR-a general-majorom Ozkanom Ulutašom, saopštila je Vojska Srbije.

U razgovoru sa komandantom KFOR-a, generalom Oružanih snaga Republike Turske koji je prije nekoliko dana započeo svoj drugi mandat na dužnosti prvog čovjeka Međunarodnih bezbednosnih snaga na Kosovu i Metohiji, general Mojsilović je izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja tzv. „Kosovskih bezbjednosnih snaga“ i brutalnog kršenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma.

Načelnik Generalštaba je ukazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbjednosti na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana