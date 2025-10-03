Mladi ljudi koji izlaze na proteste su patriote, sa njima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava, rekao je Putin

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je sinoć govor u Sočiju.

Na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića iz Srbije šta misli o pokušajima Zapada da organizuju obojenu revoluciju, Putin je odgovorio:

"Situaciju u Srbiji pokušavaju da destabilizuju preko omladine. Mladi ljudi koji izlaze na proteste su patriote, sa njima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava. Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više" rekao je Putin.

On se složio sa ocjenama da Zapad pokušava da na silu smijeni vlast u Srbiji.

"Obojene revolucije ne vode ničemu dobrom, treba ostati u okvirima ustavnih normi" rekao je on.