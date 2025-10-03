Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je, nakon sastanka u Kopenhagenu, otkrio je šta se tačno događa kada su u pitanju sankcije NIS-u, te je izrazio sumnju da je riječ o velikoj igri.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije ističe da je informacija o tome da je Rusija sada predložila Amerikancima 1 procenat NIS-a, tačna.

"Mislim da je veća igra u pitanju, ali volio bih da griješim, volio bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu da to riješe" rekao je Vučić i dodao da osjeća i da mu nos prepoznaje predstojeće situcije koje mogu biti izuzetno teške, kao i da se plaši da situacija može biti mnogo teža nego što je očekivano.

"Narodu ne bih govorio tako da nas ne čeka stvarno teška situacija" naglašava Vučić.

Da li će SAD reći - da?

Predsjednik Srbije sumnja da će Amerika pristati na ruski plan da NIS kupuje njihovu naftu, koja bi bila dopremana u Srbiju, preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

Da bi drama oko nafte mogla da se nastavi, ne predstavlja iznenađenje.

Svi čekaju konačan odgovor

"Neko mora da kaže da li će Amerikanci to da prihvate. Ja nisam siguran u to, ali evo da se nadamo da hoće. Ne mislim da Amerikanci traže svoj finansijski interes, mislim da je veća igra u pitanju, ali volio bih da griješim. Volio bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu da taj problem riješe, ali ne vjerujem u to, kazao je predsjednik i dodao da Srbiju čeka težak 8. oktobar.

Najveći prihodi od akciza

NIS je u državni budžet uplatio ukupno 2,09 milijardi eura. Najveći dio ove sume dolazi od akciza, koje su iznosile skoro 1,6 milijardi eura.

Šta sankcije donose građanima?

Stručnjaci, takođe, tvrde da bi posledice sankcije NIS-u mogle da prestavljaju veliki problem za građane, ko je bi se svakako osjetile u nekom trenutku.

Navode i da bi moglo doći do potencijalnog smanjenja količine goriva na tržištu, pa i do problema sa plaćanjem na benzinskim pumpama, dok bi rast cijena bio neminovan.